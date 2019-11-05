Убийство бывший глава Киселевска Сергея Лаврентьева произошло в ночь на 1 ноября. В результате перестрелки погиб не только один из нападавших, но и сам экс-глава градоначальник.

Убийство бывший глава Киселевска Сергея Лаврентьева произошло в ночь на 1 ноября. В результате перестрелки погиб не только один из нападавших, но и сам экс-глава градоначальник.По данным, сотрудникам полиции удалось установить местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны. Ими оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет.Их целью были деньги и драгоценности. Один из мужчин исполнил роль водителя и привез двух соучастников дому Лавреньтева и ожидал их в километре от места преступления. передает .Одного из подозреваемых взяли под стражу, мера пресечения второму будет выбрана во вторник.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц", информирует