Табачный дым провоцирует патологические изменения глаз у детей, заявили в Минздраве со ссылкой на исследование китайские ученых из Гонконга. так, специалисты пришли к выводу, что пассивное ..

Табачный дым провоцирует патологические изменения глаз у детей, заявили в Минздраве со ссылкой на исследование китайские ученых из Гонконга. так, специалисты пришли к выводу, что пассивное курение куда опаснее гаджетов, передает телеканал .Так, ученые обследовали 1,4 тысячи детей в возрасте шести-восьми лет. Оказалось, что табачный дым способен истончить сосудистую оболочку глаз у малышей. Исследователи нашли прямую зависимость числа курильщиков в семье с тяжестью воздействия на детский организм.