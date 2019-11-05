На Канарских островах во время съемок фильма Вечные из-за внезапно обнаруженной неразорвавшейся бомбы пришлось эвакуировать всю группу, в том числе Анджелину Джоли и Ричарда Мэддэна. Вероятно, она пролежала там десятилетия – со времен Второй мировой войны.

На Канарских островах во время съемок фильма "Вечные" из-за внезапно обнаруженной неразорвавшейся бомбы пришлось эвакуировать всю группу, в том числе Анджелину Джоли и Ричарда Мэддэна.Вероятно, она пролежала там десятилетия – со времен Второй мировой войны. Как рассказал источник издания The Sun, "это было страшно", поскольку неизвестно, что могло произойти во время съемок, если бы бомбу не обнаружили.К счастью, никто не пострадал – всех находившихся на площадке отвезли в безопасное место, а снарядом занялись специалисты.