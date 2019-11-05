Актриса Екатерина Вуличенко стала гостьей в программе Судьба человека. Там она приоткрыла завесу тайны о знакомстве с супругом, развитии их отношений и других интимных подробностях.

Актриса Екатерина Вуличенко стала гостьей в программе "Судьба человека". Там она приоткрыла завесу тайны о знакомстве с супругом, развитии их отношений и других интимных подробностях.Артистка призналась, что во время ее знакомства со вторым мужем – успешным бизнесменом Маратом Гуданаевым, он был женат. У них с женой уже шел бракоразводный процесс."Моя совесть абсолютно чиста. Я не уводила его из семьи. Я бы никогда не взяла на себя такую ответственность. Это плохая карма, за которую потом пришлось бы заплатить", – заявила Вуличенко.Марат практически сразу познакомился с дочерью Екатерина от первого брака. Они сразу нашли общий язык."Это очень важно, как человек относится к моему ребенку", – отметила светская дива.13 Окт 2019 в 2:34 PDTПо словам Вуличенко, она обрела любовь, когда совсем не ждала. Она уже отчаялась встретить кого-то после первого развода, и именно в тот момент они с Гуданаевым познакомились."Нашей встрече вполне могло не быть. Это был февраль. Зимний вечер. Меня уговаривали поехать подруги на день рождения, но я не хотела. В итоге все-таки согласилась. Супруг, как он сейчас говорит, боялся меня увидеть, когда я вошла. Он не хотел видеть, какая я", – вспоминает актриса.