Бывший футболист мадридского Реала Гути возглавил испанский клуб Альмерия. Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. Детали заключенного сторонами договора не сообщаются.

Бывший футболист мадридского "Реала" Гути возглавил испанский клуб "Альмерия". Клуб выступает во втором дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. Детали заключенного сторонами договора не сообщаются.О назначении знаменитого в прошлом игрока объявлено в официальном Twitter-аккаунте клуба. Прежним его местом работы был турецкий "Бешикташ", где Гути трудился в качестве одного из ассистентов главного тренера Абдуллаха Авджы.Tenemos a nuestro galáctico ⭐ Desde la sabana llega @Guty14Haz nuestro nuevo rey