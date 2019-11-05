Российская фигуристка Дарья Паненкова дала интервью YouTube-каналу ФигурLive. Там она раскритиковала выступление Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Российская фигуристка Дарья Паненкова далаинтервью YouTube-каналу ФигурLive. Там она раскритиковала выступление Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.По словам бывшей ученицы Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при. Она призналась, что раньше и сама сталкивалась с подобным."Это можно переделать, это желание человека", – отметила Дарья.Фолловеры не одобрили поведение фигуристки. Они вступились за Загитову, отметив, что Паненкова не должна была высказываться в подобном ключе в адрес коллеги. В комментариях под постами на личной странице экс-ученицы Тутберидзе в Инстаграме начался шквал оскорблений в ее сторону. "Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере...", "Еще одна страшно завистливая девочка", "Думать надо, когда рот открываешь свой поганый", – втаптывали в грязь спортсменку пользователи Сети."Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать", – язвительно высказался подписчик.После такого количества негатива, Паненкова решилась на отчаянный шаг. Она удалила все свои публикации из социальной сети за последние два года.29 Мар 2017 в 10:13 PDTНапомним,олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане Алина Загитова заняла второе место на третьем этапе Гран-при. Тем временем, победительницей соревнования стала 16-летняя Алена Косторная, набравшая на 20 баллов больше своей соотечественницы.