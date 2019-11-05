Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии судна Академик Примаков. Она отметила, что отметила, что это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков".По ее словам, такое решение "вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялось соответствующие разрешения"."На этот раз ответили отказом, причем, без объяснения причин", — добавила представитель российского МИДа.Она отметила, что "это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам".В начале октября, напоминает Захарова, не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды этой страны российскому учебному судну "Седов"."Фиксируем эти недружественные демарши, будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", — цитирует РИА Новости официального представителя МИД России.Ранее сообщалось, что Глава МИД Эстонии рекомендовал президенту страны не ездить в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если она такое приглашение получит.