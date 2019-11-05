Руководство футбольного клуба Сочи может отправить главного тренера команды Александра Точилина в отставку. Сочинцы могут лишиться наставника в случае поражения в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, в котором сыграют с ЦСКА.

Руководство футбольного клуба "Сочи" может отправить главного тренера команды Александра Точилина в отставку. Сочинцы могут лишиться наставника в случае поражения в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, в котором сыграют с ЦСКА.Накануне матча 14-го тура против "Тамбова" боссы сочинской команды поставили Точилину условие – начать исправлять ситуацию клуба в турнирной таблице в ближайших двух матчах, сообщает Чемпионат.Com. Однако сочинцы проиграли "Тамбову" (1:2).Теперь для 45-летнего российского специалиста матч против столичных "армейцев" станет ключевым. Он состоится 10 ноября на стадионе "Фишт".Напомним, что по итогам первого круга российской премьер-лиги "Сочи" с 13-ю баллами замыкает турнирную таблицу.