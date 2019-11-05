В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оттава Сенаторз на льду Мэдисон Сквер Гарден обыграла команду Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на льду "Мэдисон Сквер Гарден" обыграла команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0).У победителей встречи дубль оформил Жан-Габриэль Пажо (15-я, 32-я минуты) и по разу отличились Тайлер Эннис (19), Рон Хейнси (25), Брэди Ткачук (35) и Владислав Наместников (45), а у хозяев льда шайбы забросили Каапо Какко (9) и Артемий Панарин (38).Российский форвард Наместников, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, а его соотечественник, голкипер "рейнджеров" Александр Георгиев отразил 24 из 30 бросков по своим воротам."Оттава" одержала третью победу в последних пяти играх и с девятью очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а "Рейнджерс" в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе на два очка больше.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сенаторз" в среду, 6 ноября, на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", а "рейнджеры" на следующий день примут "Детройт Ред Уингз".