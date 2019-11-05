Президент Украины Владимир Зеленский работает на износ. За несколько месяцев он сильно изменился. О недавней встрече с главой государства рассказал известный журналист Дмитрий Гордон.
Президент Украины Владимир Зеленский работает на износ. За несколько месяцев он сильно изменился. О недавней встрече с главой государства рассказал известный журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, он виделся с президентом в его офисе на
улице Банковая. На столе перед Зеленским стояли три вазочки с печеньем. Он
принялся уплетать его за обе щеки, хаотично запевая водой, рассказал Гордон в
интервью "Комсомольской правде".
Журналист поинтересовался у президента, в чем дело. Тот
признался, что голодный, и у него нет времени поесть.
"Измученный работой человек. Это видно. Синяки под
глазами. Недоспавший, недоевший", – рассказал Гордон о встрече с Зеленским.
Секрет такой жертвенности в том, что Зеленский хочет
оставить свой след в истории. "Сделать то, чего не сделал до него никто из
предшественников", – пояснил Гордон.
Внешний вид ранее прокомментировала
психолог Светлана Филатова. Когда-то улыбчивый и жизнерадостный политик
производит тягостное впечатление, отметила эксперт. По ее словам, на лице
президента появилась грусть, выражение безнадежности.
В эфире НСН психолог предположила, что серьезно
устал. Она заметила, что под глазами президента появились большие мешки.
"Причем они круговые – это самый плохой вариант", – подчеркнула
специалист.
Владимир Зеленский в годовщину смерти активистки майдана Екатерины Гандзюк пообещал найти и наказать всех заказчиков её убийства.
А вот насчёт одесситов, сгоревших в доме профсоюзов, ничего не обещал. И насчёт Олеся Бузины тоже. Хотя убийцы и заказчики известны.
— Голос Мордора (@spacelordrock)