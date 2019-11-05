Президент Украины Владимир Зеленский работает на износ. За несколько месяцев он сильно изменился. О недавней встрече с главой государства рассказал известный журналист Дмитрий Гордон.

Президент Украины Владимир Зеленский работает на износ. За несколько месяцев он сильно изменился. О недавней встрече с главой государства рассказал известный журналист Дмитрий Гордон.По его словам, он виделся с президентом в его офисе наулице Банковая. На столе перед Зеленским стояли три вазочки с печеньем. Онпринялся уплетать его за обе щеки, хаотично запевая водой, рассказал Гордон винтервью "Комсомольской правде".Журналист поинтересовался у президента, в чем дело. Тотпризнался, что голодный, и у него нет времени поесть."Измученный работой человек. Это видно. Синяки подглазами. Недоспавший, недоевший", – рассказал Гордон о встрече с Зеленским.Секрет такой жертвенности в том, что Зеленский хочетоставить свой след в истории. "Сделать то, чего не сделал до него никто изпредшественников", – пояснил Гордон.Внешний вид ранее прокомментировалапсихолог Светлана Филатова. Когда-то улыбчивый и жизнерадостный политикпроизводит тягостное впечатление, отметила эксперт. По ее словам, на лицепрезидента появилась грусть, выражение безнадежности.В эфире НСН психолог предположила, что серьезноустал. Она заметила, что под глазами президента появились большие мешки."Причем они круговые – это самый плохой вариант", – подчеркнуласпециалист.Владимир Зеленский в годовщину смерти активистки майдана Екатерины Гандзюк пообещал найти и наказать всех заказчиков её убийства.А вот насчёт одесситов, сгоревших в доме профсоюзов, ничего не обещал. И насчёт Олеся Бузины тоже. Хотя убийцы и заказчики известны.— Голос Мордора (@spacelordrock)