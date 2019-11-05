Имя, раскройте имя! С таким призывом выступают республиканцы во главе с Дональдом Трампом, требуя раскрыть, кто же тот таинственный доносчик, что сообщил о неподобающем поведении президента США в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

Имя, раскройте имя! С таким призывом выступают республиканцы во главе с Дональдом Трампом, требуя раскрыть, кто же тот таинственный доносчик, что сообщил о неподобающем поведении президента США в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Жалобу написали в августе, уверяя, что Дональд Трамп давил на украинского коллегу, чтобы он в обмен на финансовую помощь со стороны США начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. Жалоба послужила поводом для начала процедуры импичмента, которая теперь переходит в открытую стадию. Вниманию публики уже представили показания свидетелей, допрошенных по делу.Публичную стадию процедуры импичмента, о которой так долго мечтали американские демократы, начали с публикации расшифровок показаний госдеповских чиновников из числа тех, кого уже успели допросить.Первыми стали экс-советник госсекретаря Маккинли и бывшая посол США в Киеве Йованович. Дипломат обамовского призыва, отставленная уже при Трампе. Сама она считает, что стала жертвой заговора, который вместе плели адвокат Джулиани, прокурор Луценко, а также люди сомнительной репутации Фруман и Парнас."Были двое лиц из Флориды, господин Парнас и господин Фруман, которые работали с Джулиани, и что они организовывали встречи для господина Джулиани с господином Луценко. И они были заинтересованы в том, чтобы пост занимал другой посол. Думаю, в связи с тем, что они хотели заниматься бизнесом на Украине или дополнительным бизнесом", — сообщила Йованович.Об этом Йованович сообщил некий высокопоставленный чиновник из Киева. Скорее всего, украинский министр внутренних дел Аваков, которого она несколько раз упоминала на слушаниях.Другое откровение касалось бывшего посла США в Евросоюзе Сондленда, который давал ей житейские советы. Например, почаще писать в "Твиттер" похвалы в адрес главы Белого дома. Все эти подробности по ходу онлайн трансляции весь день смаковали на CNN, обеспечивая импичменту информационную поддержку.Сегодня демократы обещают продолжение. Опубликованы будут показания бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и все того же экс-посла в ЕС Сондленда. А вот действующие чиновники Белого Дома на Капитолийский холм не пришли."Они оба проигнорировали повестки Конгресса и отказались явиться для дачи показаний, как и в случае с другими свидетелями, которые сделали то же самое. Администрация пытается помешать Конгрессу выполнить свои конституционные обязанности. Данные факты будут считаться уликами", — заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.Двойные стандарты. Ведь информатор, с сообщения которого о разговоре Трампа с Зеленским все и закрутилось, сам показываться на Капитолийском холме не хочет. Его адвокат настаивает на письменных показаниях под присягой. Республиканцев это, конечно, устроить не может."Важным элементом, с помощью которого можно определить правдивость человека и его мотивацию к действиям, является возможность заглянуть в глаза и увидеть реакцию на вопросы. В конце концов, речь идет о импичменте президенту. Поэтому, мне кажется, парню стоит появиться", — сказал глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан.Парнем, которому следует наконец-то раскрыть себя, скорее всего, является сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла. По данным журналиста Пол Сперри, Чарамелла — зарегистрированный демократ, эксперт по Украине. Именно Чарамелла во время избирательной кампании 2016 года работал с американкой украинского происхождения Александрой Чалупой, которая добывала компромат на Трампа для штаба демократов. Для бывшего главы трамповского штаба Пола Манафорта все тогда закончилось тюрьмой."Пишут о некоем человеке, мужчине, говорят: он и есть тот самый осведомитель. Если это так, то веры ему нет, потому что он человек Бреннана, Сюзан Райс, Обамы, а Трампа он ненавидит. Возможно, это и не он. Но если это он, вам, ребята, надо бы обнародовать эту информацию", — сказал Дональд Трамп.В общем к чему бы в итоге не привел импичмент, но вот на данный момент от главной своей цели — не дать Трампу переизбраться — демократы по-прежнему далеки.По данным опроса New York Times (либеральную газету трудно заподозрить в любви к республиканцам), глава Белого дома сохраняет отрыв по числу выборщиков в шести колеблющихся штатах. Мичиган и Пенсильвания, Висконсин и Флорида, Аризона и Северная Каролина обеспечили предыдущую победу Трампа. Пока все идет к тому, что обеспечат и следующую.