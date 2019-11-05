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<a href="https://33live.ru/novosti/05-11-2019-imya-pugachevoj-vsplylo-v-sensacionnom-dele-o-pokushenii-na-kirkorova.html" target="_blank">Имя Пугачевой всплыло в сенсационном деле о покушении на Киркорова</a> - В Дагестане продолжаются судебные разбирательства по делу о покушении на Филиппа Киркорова. В ходе расследования всплыло имя Аллы Пугачевой.