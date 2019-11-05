В Дагестане продолжаются судебные разбирательства по делу о покушении на Филиппа Киркорова. В ходе расследования всплыло имя Аллы Пугачевой.

В Дагестане продолжаются судебные разбирательства по делу о покушении на Филиппа Киркорова. В ходе расследования всплыло имя Аллы Пугачевой.В Дагестане в суд во второй раз направили дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Один из обвиняемых – Хидирнеби Казуев – заявил, что убийство поп-короля у него заказал известный российский юморист и шоумен Максим Галкин "из ревности".После того, как была озвучена новая версия обвинения адвокат обвиняемого Исрафил Гададовснова попросил вызвать в суд Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Но и на сей раз следствие отказалось вносить их в список свидетелей, компетентно сообщает газета .Материал дополняется