Из сочинения на экзамене с заданием написать короткий лирический рассказ с неожиданной драматической развязкой.
«Тиха украинская ночь. Не шелохнется, не прозвенит. Лишь призрачно вспыхнет вдалеке огонь зарницы, протянется по темному небосводу бледный след падающей звезды и начинают переполнять душу какие-то неясные томления и желания, смутные предчувствия чего-то светлого, несбыточного и необъяснимого. А когда под утро первые лучи восходящего солнца посеребрят верхушки облаков и выходишь в сад с затуманенным от избытка чувств и слез счастья взором под мерцающим розовым светом утренней зари, то восторгу твоему нет предела! И вот идешь ты по дорожкам буйно отцветшего ранней весной старинного сада, вглядываешься в обремененные обильным урожаем кусты и деревья,
еще анекдот!