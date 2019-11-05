Более трех тысяч преступлений за этот год было раскрыто в Москве с помощью камер видеонаблюдения. Речь идет об устройствах, которые оснащены системой распознавания лиц.

Более трех тысяч преступлений за этот год было раскрыто в Москве с помощью камер видеонаблюдения. Речь идет об устройствах, которые оснащены системой распознавания лиц.На данный момент в столице уже работают около трех тысяч камер с этой функцией, расположенных в основном в вестибюлях метро. Система сравнивает лица пассажиров с фотографиями из базы федерального розыска.В ближайшее время искусственным интеллектом оснастят более 160 тысяч устройств по всему городу.