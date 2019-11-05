Миниатюрная копия Крымского моста появилась в Комсомольском парке Керчи. Мост, правда, пешеходный, состоит из одной арки - автомобильной. Сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории. Вокруг моста прокладывают пешеходные дорожки, монтируют парковые диваны, урны и освещение.

Миниатюрная копия Крымского моста появилась в Комсомольском парке Керчи. Мост, правда, пешеходный, состоит из одной арки — автомобильной. Сейчас идут работы по благоустройству прилегающей территории. Вокруг моста прокладывают пешеходные дорожки, монтируют парковые диваны, урны и освещение.Как передает "Вести Севастополь", длина пешеходного моста составляет 15 метров. Он держится на 16-ти сваях. По уменьшенной копии Крымского моста можно будет прогуливаться пешком. Глава администрации города Сергей Бороздин отметил, что общая площадь арт-объекта превысит сто квадратных метров. "Сухой" фонтан будет дополнять композицию. Техническая часть проложена под землей, так что будет складываться ощущение, что струи бьют прямо из-под земли.