Выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, серьезно его подрывает. И говорить об этом договоре без крупнейшей экономики мира очень трудно, заявил пресс-секретарь российского резидента Дмитрий Песков.

Выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, серьезно его подрывает. И говорить об этом договоре без крупнейшей экономики мира очень трудно, заявил пресс-секретарь российского резидента Дмитрий Песков.4 ноября Штаты официально объявили, что покидают Парижское соглашение и направили соответствующее уведомление в ООН. Завершение выхода произойдет через год, пишет агентство РИА Новости. Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, Дональд Трамп принял это решение в связи с "несправедливым экономическим бременем", которое возлагает на Штаты этот документ.Соглашение по климату было принято в 2015 году. Цель документа: удержать рост средней температуры на планете и ограничить выброс диоксида углерода в атмосферу.