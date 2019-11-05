Телеведущая Лариса Гузеева в свои 60 старательно следит за своим внешним видом. Накануне она поделилась кадром в своем Инстаграм-аккаунте, который вызвал немалый ажиотаж.

Телеведущая Лариса Гузеева в свои 60 старательно следит за своим внешним видом. Накануне она поделилась кадром в своем Инстаграм-аккаунте, который вызвал немалый ажиотаж.На снимке звезда самостоятельно фотографирует себя в зеркало. Она позирует в черной рубашке, под которой виднеется топ из просвечивающей ткани. Поэтому пышная грудь актрисы в соблазнительном бюстгальтере отлично просматривается. Дополнили образ многослойная позолоченная цепочка на шее и перстень с драгоценным камнем на левой руке."На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Украшения от @izumrudgold. Спасибо, мои дорогие💥💥💥 Я буду самой скромной🌹", – заявила светская дива.Поклонники были приятно удивлены внешним видом артистки. К слову, хвалебные комментарии оставляли и звезда российского шоу-бизнеса, такие как Дана Борисова, Алика Смехова и Юлия Зимина. "Куколка😘", "Похудели класс!", "Тростинка! А телевизор так увеличивает, но не во вред конечно же!😍", "Эталон женской красоты!","Роскошно выглядишь👌", – восхищались фолловеры.4 Ноя 2019 в 9:30 PST"Подтяжка, ботокс, пилинг?", – без задней мысли поинтересовалась фанатка.Сама Гузеева юлить не стала и призналась, что это всего лишь фотопош и правильно подобранная поза, сообщает . "Хоть на просторах Инстаграм себе польстить...", – иронично высказалась Лариса.