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<a href="https://33live.ru/novosti/05-11-2019-luchshe-tochno-ne-budet-syn-o-neizlechimo-bolnoj-margarite-terexovoj.html" target="_blank">Лучше точно не будет: сын о неизлечимо больной Маргарите Тереховой</a> - Последние несколько лет Маргарита Терехова не выходит в свет, не дает интервью, ведет затворнический образ жизни. Всему виной неизлечимая болезнь. По словам сына актрисы, звезде фильма Три мушкетера становится только хуже.