В первые дни ноября проходят матчи 6-го тура чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу). Чемпионы страны из Тюмени проводили гостевые встречи с Норильским Никелем. Первая игра осталась за гостями (5:4), а во второй победу праздновали норильчане – 6:2.

В первые дни ноября проходят матчи 6-го тура чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу). Чемпионы страны из "Тюмени" проводили гостевые встречи с "Норильским Никелем". Первая игра осталась за гостями (5:4), а во второй победу праздновали норильчане – 6:2.Стоит отметить, что оба матча, несмотря на разницу в счете, проходили в очень упорной борьбе. В первый день погоня тюменцев увенчалась успехом, а во второй они, проигрывая, пытались спастись, заменив вратаря полевым игроком и получили два гола в пустые ворота в концовке.Результаты других матчей тура: "Ухта" – "Беркут" – 7:4, 2:9, "Динамо-Самара" – "Синара" – 0:2, 4:2, КПРФ – "Новая Генерация" – 5:1. В суперлиге лидирует "Синара" (21 очко после 10 игр), далее в группе фаворитов "Газпром-Югра" (20 очков), "Тюмень" (19), КПРФ (16), "Норильский Никель" (13), "Беркут" (10).