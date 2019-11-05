Семьдесят выездов сделают мобильные фельдшерско-акушерские пункты владимирской области в ноябре этого года, сообщает облздрав

Семьдесят выездов сделают мобильные фельдшерско-акушерские пункты владимирской области в ноябре этого года, сообщает облздрав. Медбригады обследуют жителей 88 отдаленных населенных пунктов, в которых нет амбулаторий и ФАПов. Так же в деревнях пройдет вакцинация от гриппа, все желающие смогут пройти первичный этап диспансеризации. В этом году , в регион поставлено пять новых мобильных ФАПов, до конца года поступят еще четыре передвижных медпункта в Вязниковскую, Суздальскую, Собинскую и Киржачскую районные больницы.