За год они сделали 72 закладки

В Гусь-Хрустальном за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере осудили двух жителей Покрова 24 и 25 лет, сообщает Прокуратура по Владимирской области.В декабре 2018 года молодые люди оставляли в Гусь-Хрустальном и Владимире закладки с наркотиками. За это время они успели сделать 72 тайника, 62 из которых в Гусь-Хрустальном.Суд назначил обоим парням срок в исправительной колонии строгого режима. 25-летний наркоторговец получил 6 лет и 6 месяцев, его младший товарищ – 6 лет.