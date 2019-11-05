Свои сказочные работы показывает московский живописец Анна Березовская. С творчеством Березовской знакомы жители Москвы, Сингапура, Токио, Амстердама...

Выставку, которую ждали. Во Владимире в Доме художника впервые свои сказочные работы показывает московский живописец Анна Березовская. С творчеством Березовской знакомы жители Москвы, Сингапура, Токио, Амстердама...В свои 33 она получила всемирную известность. Анна Березовская всегда выделялась "особым почерком". Её первая выставка в Москве в галерее "На Чистых прудах" стала событием. Настолько непохожим оказалось её творчество. Выпускница Абрамцевского училища рассказывала сказки о русском быте. Потом вышла замуж, родила дочерей и стала автором других историй. Но даже в быту ищет романтику. Картину "Выходной" Анна посвятила русским женщинам. Стирку они могут устроить в свой единственный день отдыха.Анна Березовская, член Творческого Союза художников России: "Основные герои моих картин - это женщины и весь сюжет закручивается вокруг этого ... Если в детстве это были детские сказки и фантазии, то сейчас это сказка для взрослых какая-то жизненная. Это уже переросло в жизненную философию. Какие-то юмор, метафоры!"Образно и точно - на холсте Березовская рассказывает о человеческом характере. К примеру, эту картину посвятила упрямству.Анна Березовская, член Творческого Союза художников России: ""Упрямцы". Ну, это метафора. Вот иногда мы во что-то упираемся и не можем отказаться вот от этого Ну и спустя время на это смотришь - было глупо!"Свой стиль Анна называет поэтическим реализмом. Поэтическим - потому что даже в серую осеннюю слякоть умеет разглядеть праздник. На ее полотнах рыцари, дамы в кринолинах на лошадях, охота, ужин при свечах. По словам Анны, в её доме муж - хранитель очага. Без его помощи не могла бы так много работать. Супруг художницы - Александр Величко - когда-то был её педагогом. Стал и наставником, и самым близким человеком. Роль сыграла и мама Анны. Ещё в детстве объяснила: творчество - огромный труд.Александр Величко, педагог, супруг художницы: "Она очень сильно работала. То есть были такие вот. У меня в мастерской занималась очень долго, до 10 вечера с группой ребят. Она уходила и возвращалась в 8 утра с выполненными работами. Я говорю: "А когда?" Она говорит: "Села, поработала, посмотрела - 4 часа, но не ложиться же спать!" И она понимала, что это все серьёзно."В основном Анна пишет ночью. Новые сюжеты - это "поразилки". Так называет их Александр Величко. Когда-то он придумал для Анны задание - зарисовывать всё, что удивило за день!Александр Величко, педагог, супруг художницы: "Каждый день она коллекционирует то, что ее поражает, то что мы видим. Ну вот буквально сейчас, перед встречей с вами, мы сидим в кафе, и мимо нас проходят женщины с такими пылесосами. Снег идет, а они, скорее всего, пылесосы несут, которые листву!"Возможно, новые картины подарит и Владимир. Древний город очаровал настолько, что Анна и её семья готовы даже к переезду.Вера Куликова, Максим Котов. "Вести-Владимир"