На предстоящей короткой неделе в Москве ожидается очень теплая, но дождливая погода. Как рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус, столица побьет новый рекорд тепла – ..

На предстоящей короткой неделе в Москве ожидается очень теплая, но дождливая погода. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столица побьет новый рекорд тепла – до +13 градусов Цельсия.Однако уже к выходным тепло постепенно спадет – до +6 до +8 градусов. Тем не менее, это значительно выше климатической нормы, подчеркнул эксперт. Ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд, пишет .