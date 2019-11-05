Столичный регион накрыла погодная аномалия. В ближайшие дни жители Москвы не увидят снега.

Столичный регион накрыла погодная аномалия. В ближайшие дни жители Москвы не увидят снега.Пока синоптики прогнозируют лишь повышенную температуру на улице и дождь. Причиной столь неожиданного потепления в ноябре стали теплые воздушные массы, которые сформировались над Средиземным морем, над субтропиками, а теперь медленно, но верно подступают к нам."Больше погода похожа на ту, что наблюдается в начале третьей декады сентября. Получается, что нынешняя погода отстает от климатического развития на полтора месяца", – в интервью корреспондентам телеканала "360" руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что сложившуюся погода сложно называть "бабьим летом" из-за дождевых туч и сильного ветра.Вильфанд также подчеркнул, что в ближайшее время похолодания ждать не стоит. Телеканал "Царьград" , что завтра, 6 ноября 2019 года, температура воздуха днем может подняться до 12 градусов тепла, однако возможен дождь. Однако уже 7 ноября похолодает. Столбики термометров покажут от пяти до восьми градусов выше ноля.Кроме того, эксперт рассказал, что пока синоптики не прогнозируют выпадание снега. Скорее всего, это случится довольно внезапно, как и бывает всегда. Тем не менее, Роман отметил, что в случае перемены погоды специалисты Гидрометцентра обязательно известят об этом: "Снег, как всегда, выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня".