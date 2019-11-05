Свыше 1,1 тысячи человек зарегистрировались на публичные слушания по бюджету Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом рассказал председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

Свыше 1,1 тысячи человек зарегистрировались на публичные слушания по бюджету Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом рассказал председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.Во время выступления на общественных слушаниях Константин Ремчуков рассказал, что к обсуждению проекта бюджета столицы на 2020 год приглашены москвичи, члены городской Общественной палаты, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований, а также все заинтересованные лица. "Для участия в мероприятии зарегистрировалось более тысячи 100 человек", – добавилпредседатель Общественной палаты Москвы.Напомним, 31 октября Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета Москвы на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Документ внес на рассмотрение городского парламента столичный градоначальник Сергей Собянин. Сам проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Планируется, что более половины всех расходов будет направлено на реализацию мер социального характера – здравоохранение, образование, культуру, спорт и социальную поддержку граждан.24 Окт 2019 в 10:12 PDTСогласно прогнозам, к 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8%. В 2021-2022 годах прогнозируется рост поступлений на 9,5% в год. Добиться такого показателя удастся благодаря расширению налогооблагаемой базы из-за роста экономики Москвы, повышения предпринимательской активности и оплаты труда в частном и государственном секторах.Отмечается, что в Москве нет бюджетообразующих отраслей – поступления равномерно распределены по широкому спектру видов деятельности. Благодаря такой глубокой отраслевой диверсификации городской экономики обеспечивается стабильность доходной базы городского бюджета. Это открывает широкие возможности для безусловного выполнения всех социальных обязательств перед москвичами и реализации важнейших городских программ.10 Июл 2019 в 4:07 PDTСогласно проекту бюджета Москвы на 2020 год на расходы социального характера приходится 1,7 триллиона рублей в год или 53,3%. С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС этот показатель превышает уже два триллиона рублей.Расходы на государственные программы развития образования, здравоохранения, спорта, социальной поддержки жителей увеличиваются темпами, значительно превышающими ожидаемые темпы инфляции.На оказание мер социальной поддержки москвичей – доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многое другое – предусмотрено 495 миллиардов рублей. 2,1 миллиона пенсионеров из Москвы получат доплаты исходя из размера минимальной пенсии в столице, установленного на уровне 19,5 тысячи рублей в месяц.1 Окт 2019 в 6:46 PDTС учетом средств ОМС расходы на здравоохранение в 2020 году превысят 700 миллиардов рублей. Предусмотрены траты на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. Также в проекте бюджета запланированы расходы на продолжение реализации проекта бесплатной общедоступной диспансеризации населения, увеличения охвата горожан профилактикой инфекционных заболеваний и обеспечения москвичей высокотехнологичной медицинской помощью.Начиная с 2020 года, в проекте московского бюджета планируются значительные траты на проведение ремонтов и переоснащение современным оборудованием образовательных, медицинских и других социальных учреждений. Будет проводится внедрение новых повышенных стандартов качества предоставления услуг и комфорта обслуживания жителей Москвы.