Испанец Рафаэль Надаль, который после выхода в полуфинал на соревновании серии Masters в столице Франции вновь возглавил рейтинг-лист Ассоциации теннисистов-профессионалов, собирается выступить на Итоговом турнире АТР в Лондоне. При этом в Париже он получил неприятную травму.

Испанец Рафаэль Надаль, который после выхода в полуфинал на соревновании серии Masters в столице Франции вновь возглавил рейтинг-лист Ассоциации теннисистов-профессионалов, собирается выступить на Итоговом турнире АТР в Лондоне. При этом в Париже он получил неприятную травму.На минувшей неделе в Париже 19-кратный чемпион турниров "Большого шлема" получил травму мышц брюшного пресса и не доиграл состязания, снявшись в полуфинале. Тем не менее, он сообщил журналистам, что приедет в столицу Великобритании и постарается сыграть там.Такое решение было принято самим теннисистом и его тренерским штабом по итогам исследования повреждения на МРТ и консультаций с врачами. Надаль также сообщил, что в четверг или в пятницу приступит к работе над подачей. Испанец будет бороться в Лондоне за первую строчку рейтинга по итогам сезона с сербом Норваком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.