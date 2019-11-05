Звезда телеканала MTV Оскар Кучера наконец-то рассекретил имя своего юного сына. Народ пришел в безумный восторг от вида крохи.

Звезда телеканала MTV Оскар Кучера наконец-то рассекретил имя своего юного сына. Народ пришел в безумный восторг от вида крохи.Многие знаменитости стремятся вынести свою семейную жизнь напоказ, однако Кучера явно не относится к их числу. Еще во время беременности его супруга Юлия не стремилась поделиться радостными известиями. Пара до последнего скрывала факт будущего деторождения.Точно так же звездная семья не спешила раскрывать имя своего долгожданного сына. Четыре месяца поклонники безуспешно пытались узнать, как же назвали мальчика, и вот наконец их молитвы были услышаны. Кучера буквально несколько часов назад выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фотографию, где позирует вместе с красавицей-женой и юным сыном."Знакомьтесь, Марк Кучера" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – незамысловато подписал пост Оскар. Текст он сопроводил милым смайликом семьи с ребенком.В свою очередь поклонники обомлели от столь прелестного снимка. Многие выразили наилучшие пожелания сыну знаменитой четы. Кроме того, подписчики артиста поприветствовали малыша и высказали целое море комплиментов семье. Тех же, кто предпочел ограничиться кнопкой "лайк", тоже немало. Всего за несколько часов примечательная публикация набрала более 11 тысяч отметок.5 Ноя 2019 в 5:53 PST"Какое красивое имя 👍🏻 Поздравляем от души! Пусть растет здоровеньким мальчиком 😍", "Очень приятно, добро пожаловать в мир, Марк Кучера !!!!", "Приятно познакомиться, малыш!! Добро пожаловать в этот мир! Он очень хороший и здесь гораздо больше хороших людей, чем плохих! Поверь мне, у тебя прекрасные Родители и любящие братья и сестры, а также куча других разных родственников, которые тебя очень ждали! ❤️", "Марк Кучера, какое шикарное имя. Поздравляю. 🌹🎉🌹 Станет известным человеком.👍", – написали восторженные поклонники.