Президент Украины Владимир Зеленский проходит через сложный период: рейтинг политика начал падать, конфликт с националистами усугубляется, впереди непопулярные реформы. Знакомые с ситуацией эксперты уверены: спасти главу государства могут только крайние меры.

Президент Украины Владимир Зеленский проходит через сложный период: рейтинг политика начал падать, конфликт с националистами усугубляется, впереди непопулярные реформы. Знакомые с ситуацией эксперты уверены: спасти главу государства могут только крайние меры.Акции протеста на Украине проходят почти каждый день. Договоренности с Россией по Донбассу, земельная реформа, повышение цен на услуги ЖКХ – эти и многие другие раздражители выводят на улицы десятки тысяч человек.На этом фоне заоблачный рейтинг Зеленского начал падать. За последний месяц он обвалился на 10%. Но если президент переживет сложный период, то сможет восстановить позиции, считает политолог Андрей Ермолаев.Путь к спасению Зеленского – назначить козлов отпущения, считает эксперт. Например, свалив все ошибки и просчеты на молодого премьер-министра Алексея Гончарука.Политолог не исключил, что решится обновить кабмин в начале 2020 года. "Может даже сменить руководство", – сказал Ермолаев в эфире ютуб-канала Politeka online.Не стоит расслабляться и парламенту. Вероятны изменения во фракции "Слуга народа", прогнозирует Ермолаев.Зеленского пустили по "коридору позора" с криками "Позор!" и "Нет капитуляции"в Тернополе.— Виталий Каратаев (@klon6804)Назначенцы не проработали и полгода, но уже угодили в громкие скандалы. 35-летний премьер-министр Алексей Гончарук отдохнул в компании "ветеранов" Донбасса на концерте неонацистской рок-группы "Сокира Перуна".Проявили себя и "слуги народа". Депутаты пропрезидентской партии оказались любвеобильными персонами: журналисты застали за пикантной перепиской несколько парламентариев.