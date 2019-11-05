Медики рассказали о нескольких симптомах рака, которые люди часто игнорируют. Зачастую, эти симптомы не воспринимаются всерьез.

Медики рассказали о нескольких симптомах рака, которые люди часто игнорируют. Зачастую, эти симптомы не воспринимаются всерьез.Немецкие врачи рассказали, что слишком часто одни симптомы воспринимают как проявление неопасных болезней, а зря. В основном рак, особенно на начальных стадиях, не дает серьезных проявлений. Вероятно, именно поэтому люди обращаются за медицинской помощью, когда становится уже слишком поздно.В первую очередь специалисты призвали обращать пристальное внимание на кашель. Его часто связывают с простудой или аллергией, однако если он долго не проходит, то больному следует незамедлительно обратиться к врачу. Затяжной кашель может сигнализировать о злокачественных опухолях в легких.Также, как изданиеToDay News Ufa, стоит внимательно относиться к кожному зуду и появлению родимых пятен. Их увеличивающееся количество может свидетельствовать о злокачественной меланоме, по-другому именуемой раком кожи. Скопления пигмента могут "перерождаться" в опасные новообразования, что ничем хорошим не заканчивается.Следующий симптом – изжога после приема жирной или кислой пищи.Если она появляется только периодически, то повода для беспокойства нет. В худшем случае поднимающаяся по пищеводу кислота может свидетельствовать о развитии рака пищевода или горла.Появление крови в кале может быть признаком геморроя, так и серьезного заболевания.Помимо вышесказанного, стоит обращать внимание на лимфоузлы. Обычно они увеличиваются, когда в организме идет воспалительный процесс. Даже если боль проходит, однако отек остается, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью.