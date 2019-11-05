Члены Движения сопротивления капитуляции на Украине представили свою доктрину, согласно которой страна не обязана выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства. В том же документе политики потребовали от России вывести свои войска с территории Крыма.

Члены "Движения сопротивления капитуляции" на Украине представили свою доктрину, согласно которой страна не обязана выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства. В том же документе политики потребовали от России вывести свои войска с территории Крыма.Некоторые эксперты успели заметить, что новости Украины буквально ходят по кругу. Сперва избиратели горячо поддерживают пришедшего к власти политика, поскольку он обещает быстрое решение самых сложных проблем. Затем народная любовь начинает постепенно уменьшаться, а число претензий к власти у простого народа только увеличивается. Наконец того, кого некогда называли главной надеждой страны, объявляют предателем национальных интересов Украины.Не удалось избежать повторения этого пути и Владимиру Зеленскому, который занял пост президента на волне народного недовольства Петром Порошенко. Оппоненты нового украинского лидера объявляют все его попытки выполнить международные обязательства страны и мирно решить кризис в Донбассе капитуляцией. И под прикрытием этой идеи радикалы всеми силами пытаются не дать закончиться войне в Донбассе.Подобная цель просматривается и в некоей "Украинской доктрине безопасности и мира", которую представили члены "Движения сопротивления капитуляции". Смысл документа разъяснил один из его авторов, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.Экс-руководитель МИД Украины Владимир Огрызко призвал западных партнеров «разделить Российскую Федерацию на 10 стран»....Может лучше Огрызку четвертовать?— Кремлёвская5 (@KremlinLana5)В большей степени это касается ситуации в Донбассе. В частности, экс-чиновник заявил, что Украина может не выполнять свою часть достигнутых в Минске соглашений. "Обязанности, согласно минским договоренностям являются ничтожными, потому что они подписаны под давлением", – цитирует издание "Политнавигатор" Владимира Огрызко. Отдельно он отверг план децентрализации, согласно которому Донбасс должен получить особый статус.Бывший министра иностранных дел Украины не смог пройти и мимо темы Крыма. Как и многие украинские политики, он упорно отказывается принимать факты объективной реальности и пытается оспорить российскую принадлежность полуострова.Россия ���� Крым— Паша Березин (@xMObrzFK11nDDyE)"Очень четко и ясно акцентируется внимание на том, что с территории Крымского полуострова должны быть немедленно выведены российские оккупационные войска", – помечтал Владимир Огрызко. По его словам, сделать это необходимо по специальному графику, который будет согласован Украиной и Россией. А наблюдать за процессом должны будут подписанты "Будапештского меморандума".Отметим, Огрызко далеко не первый украинский политик, вслух размечтавшийся о том, что Россия отдаст Крым Украине. Однако российская позиция остается неизменной – полуостров является неотъемлемой частью страны и ни при каких условиях не будет от нее отчужден. Воссоединение Республики с Россией произошло в результате референдума, на котором жители полуострова в соответствии со всеми международными правилами воспользовались своим правом на самоопределение.