Платная скоростная трасса Москва-Казань может пройти прямо по деревням Владимирской области

По предпроектной документации, платная скоростная трасса "Москва-Казань" может пройти в непосредственной близости с городом, то есть по Судогодскому и Собинскому районам. Жители деревни Гридино встревожены. Возможно, автобан будут строить прямо на их участках. Нина Глизница продолжит тему.Домик в деревне семья Шабариновых построила ради этого вида из окна. Природа, чистый воздух - то, что нужно детям, а их в семье шестеро. В этом году Екатерина и Валерий взяли кредит, отстроили второй этаж. Но сколько еще осталось любоваться природой - большой вопрос. Уже в 2024 году вместо леса за окном может быть скоростная трасса.Екатерина и Валерий Шабариновы, жители д.Верхняя Занинка: "Когда первый раз узнали, была паника. Потому что продать дом. Кто будет покупать у тебя дом, когда у тебя "Москва-Казань" трасса сзади. Никто. И шансов вообще никаких. Ну за бесценок, может быть, и можно, кто-то и возьмёт. Но у нас только вот эта недвижимость, больше никакой нет. И нам здесь нравится, у нас хорошие соседи."В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство автобана. Трасса разгрузит М7, а время в пути из Москвы в Казань сократится в два раза.В октябре сайт администрации Судогодского района опубликовал предварительную схему дороги. По картам видно, что трасса пойдёт по деревням."У нас же тут и дети, и бабушки, и дедушки, а экология какая будет. А экология ужасная. У нас сейчас в колодцах берут воду, вода чистая, хорошая. У нас провели газ и прзнали, чо тут очень хорошая вода. Так сейчас чего там будет."На сход местных жителей приехали и депутаты Законодательного Собрания. Несмотря на наличие предварительного плана строительства, маршрут автобана можно изменить, считают парламентарии.Антон Сидорко, заместитель председателя Законодательного Собрания: "Это только в задании определение границ, чётких границ ещё нет. Пункт первый. Здесь же Разработка схемы и перечня кадастровых номеров земельных участков. Ещё нет перечня земельных участков, где пройдёт трасса."Вырубят лес, выроют котлованы, уйдёт вода из колодцев, а огороды и сады зачахнут. Такую безрадостную перспективу рисуют местные жители. Многие только купили участки и что теперь делать - не знают. Жить здесь уже будет нельзя, считают люди.Александр и Наталья Шураховы, жители д. Верхняя Занинка: "У нас людьми, сами видите, какие дома построены. Это не захолустье, это хорошая деревня. Здесь покупают землю люди, не бабушки с дедушками, которые доживают, они покупают для того, чтобы здесь жили семьи. В итоге, это всё будет заброшено. Здесь никто не сможет жить. Будет просто беда. Посёлок вымрет."Протокол по итогам схода люди намерены направить в администрацию Владимирской области и в "Автодор". Сбор подписей продолжается. Одно из требований - включить в рабочую комиссию по вопросам строительства трассы "Москва-Казань" членов инициативной группы - представителей деревень.Нина Глизница, Максим Кото., "Вести-Владимир".