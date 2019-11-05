Нетрезвый мужчина, возвращавшийся с футбольного матча, оступился и упал с платформы. На помощь ему пришел сотрудник железнодорожной компании, дежуривший на станции. Он вытащил пассажира буквально из-под колес приближающегося поезда.

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей спасение мужчины, рухнувшего с платформы на станции в городе Окленд, расположенном в штате Калифорния на западном побережье США.В минувшее воскресенье, 3 ноября, болельщик возвращался со стадиона, где посещал футбольный. Пассажир, находившийся в состоянии опьянения, оступился и упал на рельсы.Оказавшийся поблизости сотрудник железнодорожной компании по имени Джон О'Коннор, дежуривший на станции, мгновенно сориентировался в ситуации и выдернул мужчину буквально из-под приближающегося поезда.Как сообщают местные СМИ, пассажир отделался небольшими ушибами, полученными в результате "полета".