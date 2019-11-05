Сообщение о пожаре частного жилого дома по ул. Собинской поступило ночью, в 1:05. Пострадавших нет.

В 01-05 5 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: г. Владимир, ул. Собинская, д. 31/19. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Общая площадь пожара составила 150 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единиц техники, 24 человека, сообщает ГУ МЧС областиФото