Меньше двух месяцев осталось до новогодних праздников - время, когда крупные компании срочно ищут артистов на корпоратив. Ценник обычно возрастает в полтора раза, а непосредственно в саму новогоднюю ночь звезды просят тройную ставку. Кто пользуется спросом и за какой гонорар?

Меньше двух месяцев осталось до новогодних праздников — время, когда крупные компании срочно ищут артистов на корпоратив. Ценник обычно возрастает в полтора раза, а непосредственно в саму новогоднюю ночь звезды просят тройную ставку. Кто пользуется спросом и за какой гонорар?Чем ближе декабрь, тем меньше свободных звезд. Сейчас модно не просто услышать со сцены знаменитость, лучше, чтобы вокруг была еще и аура скандала. Певица развелась? Вызывающая свадьба? Капитализация от этого только вырастет. Но нужно знать грань. Вряд ли ценник на звезду увеличится после концерта в пьяном виде, как было у Димы Билана в Самаре. Хотя до сих пор он просит немало — 3,5 миллиона рублей.В нетрезвом концерте, как пишет "Комсомольская правда", зрители уличили и финалистку шоу "Голос" Наргиз. В тот самый тур она отправилась после того, как Максим Фадеев разорвал с ней контракт и запретил исполнять его хиты. В итоге спрос на артистку упал, и сейчас корпоратив с ней стоит 1 миллион 800 тысяч рублей.Вот более полный список: Леонид Агутин возьмет за выступление 2 миллиона, как и певица Валерия, "Би-2" споют за 3 миллиона рублей, а Баста и "Мумий-Тролль" — за 5 миллионов. Но самый топ — это группировка Ленинград. В новогоднюю ночь Сергей Шнуров готов спеть про лабутены за 21 миллион, а если в 20-х числах декабря, то за 7 миллионов. Григорий Лепс тоже не отстает, "Рюмку водки" он споет за 7 миллионов.Конечно, можно поностальгировать и заказать недорогой "Фактор-2" или "Бутырку" за 150-200 тысяч. Но и площадка, как правило, в этих случаях скромнее. Например, ресторан, где не нужно платить за аренду."Крупные компании, где речь идет о тысячах гостей, конечно, арендуют большие московские площадки. Их не так много, и поэтому в декабре за ними идет охота. С августа уже бронируются и проплачиваются, чтоб не потерять. Ушли те времена, когда людей нужно было только накормить и развлечь каким-то действом на сцене. Лет 10 началась история, когда коллектив задействуется в корпоративных событиях. Даже целые мюзиклы разыгрывают", — рассказывает Влад Метревели, продюсер мероприятий.Но часто, смотря на доходы звезд, забывают учесть их немалые расходы. Возьмем концерты — это аренда зала или стадиона. "Лужники", например, где-то в 9 миллионов обойдутся, а "ВТБ-Арена" на "Динамо" в 6 миллионов. Недешевая реклама, аренда оборудования и его транспортировка, костюмы и прочий реквизит для сцены. Кроме того, артист же не индивидуальный предприниматель, а большая команда, включая менеджеров и даже бухгалтеров. Не забываем и про инвестиции в дорогие клипы."Мы прилетели в Ростов с коллективом. Только расходы на дорогу составили до 500 тысяч. Бизнес-класс сколько денег стоит! Концертная площадка, аппаратура, оборудование. Это же огромное количество людей кормятся за счет одного артиста. Вот если мы берем, например, какой-нибудь зал. Предположим, Кремлевский дворец — только аренда стоит 1 миллион 260 тысяч. Из этого и складывается цена на билет. И тоже самое происходит на корпоративных мероприятиях", — объясняет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.Бывают и нестандартные решения: вместо певцов компании заказывают "умный" корпоратив с приглашением лектора, который в неформальной обстановке развлечет публику нестандартным монологом, перерастающим в диалог с теми, кто навеселе. Так было с известным психологом Михаилом Лабковским за 540 тысяч рублей.И пусть никого не смущают такие гонорары. Артисты не сидят на дотациях государства, поэтому вправе назначать любой рыночный ценник. Ведь развлекая других, они лишают праздника самих себя.