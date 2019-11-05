Советская и российская актриса театра и кино Елена Яковлева примерила образ пепельной блондинки с ассиметричной стрижкой. Сначала преобразившуюся красавицу даже не восприняли всерьез.

Советская и российская актриса театра и кино Елена Яковлева примерила образ пепельной блондинки с ассиметричной стрижкой. Сначала преобразившуюся красавицу даже не восприняли всерьез.Большинство поклонников звезды расценило новую фотографию как шутку. Не все смогли сразу поверить в то, что она дала согласие на такое надругательство над собой."Ой, я думала кадры из нового фильма, где зечку играет))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)наверное, это всё-таки шутка👍 ", – написала одна из фанаток Яковлевой.Очень многие выразили свою сочувствие актрисе из-за испорченного облика и посоветовали как-то его улучшить. Кто-то ужаснулся тому, как же "Лену жизнь-то помотала"."Облик безысходности", – вынес вердикт еще один поклонник артистки.Публикация от (@elena_yakovleva_best_actress) 22 Окт 2019 в 10:45 PDTОднако, есть и положительные отзывы о новом образе Яковлевой. Некоторые остались в восторге от преображения и сказали, что с такой прической она явно лет на 20 моложе выглядит."Класс, свеженько, прикольненько, Молодец!" – написала одна из подписчиц звезды.Следом за этим комментарием появились и другие, восхваляющие естественность Яковлевой и ее смелость – предстать в таком виде перед публикой.