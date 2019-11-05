Управление дорогой Москва-Нижний Новгород объявило аукцион на капремонт участка М7 во Владимирской области с начальной ценой контракта почти 1,5 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Управление дорогой Москва-Нижний Новгород объявило аукцион на капремонт участка М7 во Владимирской области с начальной ценой контракта почти 1,5 млрд рублей, сообщает . Это 7 километров трассы с 107 по 114 км, закончить работы подрядчик должен до 5 декабря 2020 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 ноября, аукцион состоится в этот же день.