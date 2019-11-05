Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Инстаграме новый снимок. Он подтвердил все слухи о возможной беременности модели.

Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Инстаграме новый снимок. Он подтвердил все слухи о возможной беременности модели.На фото супруги запечатлены в профиль на одном из пляжей Мальдив. На заднем фоне играют маленькие дочки молодой пары.Тем временем, девушка позирует в мини-бикини, поэтому не сложно разглядеть округлившийся живот. Судя по всему, она уже на втором или третьем месяце беременности."Сами в шоке)))", – подписала пост Самойлова.Фолловеров новость об интересном положении Оксаны очень обрадовала. "Наследника ждем💖", "Вауууу. Это мальчик!!!", "Хожу и улыбаюсь. Вы бомбические", "Ой! Класс ! Я вами восхищаюсь! Счастья вам!", "Волшебно! Поздравляю", "Какая прелесть)👍 Здоровья вам))", "У меня аж телефона вырубился от этой новости. Вот это да!","Как же я рада за Вас💐", – не скрывали своих эмоций поклонники.5 Ноя 2019 в 1:57 PST"В 30 лет 4 детей! Ну, красотка!👍", – написала восторженная фанатка.Напомним, У Джигана и Оксаны уже есть три дочери. Старшая – Ариэла родилась в 2011 году. Спустя три года на свет появилась Лея. А Майю модель подарила музыканту в апреле этого года.