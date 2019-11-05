Певица
Кристина Орбакайте довольна тем, как складывается судьба ее среднего сына Дени.
Артистка гордится наследником.
Певица
Кристина Орбакайте довольна тем, как складывается судьба ее среднего сына Дени.
Артистка гордится наследником.
Сын
вокалистки от бизнесмена Руслана Байсарова – 21-летний Дени – живет в Англии.
Звездный отпрыск окончил местный элитный вуз со степенью бакалавра и поступил в
магистратуру.
Как
оказалось, у Дени уже какое-то время есть возлюбленная. О том, что у наследника
появилась девушка, Кристина Орбакайте узнала не сразу. По некоторым данным,
сын звезды встречается с подругой детства по имени Мария.
Певица признается, что у Дени уже есть от нее секреты – он самостоятельный и
самодостаточный юноша.
"Сейчас
другая, знаете, молодежь. Они еще долго выбирают, разбираются, поэтому пусть
еще погуляет", – добавила , уточнив, что она не торопит Дени
с женитьбой.
21 Окт 2019 в 3:50 PDT
Отметим,
что у вокалистки трое детей.
Певица родила первенца он музыканта Владимира Преснякова.
Старший отпрыск звезды – 28-летний Никита
Пресняков – давно живет отдельно. Он женат на модели Алене Красновой. Ранее Никита
занимался съемкой и монтажом, а потом создал собственный продакшн, который
приносит доход. Параллельно молодой мужчина является солистом музыкального
коллектива MULTIVERSE.
Младший
ребенок – семилетняя Клавдия Земцова. Девочка родилась в
браке певицы с предпринимателем Михаилом Земцовым. Ребенок ходит школу,
занимается спортом, а
еще много времени уделяет балету.