Певица Кристина Орбакайте довольна тем, как складывается судьба ее среднего сына Дени. Артистка гордится наследником.

ПевицаКристина Орбакайте довольна тем, как складывается судьба ее среднего сына Дени.Артистка гордится наследником.Сынвокалистки от бизнесмена Руслана Байсарова – 21-летний Дени – живет в Англии.Звездный отпрыск окончил местный элитный вуз со степенью бакалавра и поступил вмагистратуру.Какоказалось, у Дени уже какое-то время есть возлюбленная. О том, что у наследникапоявилась девушка, Кристина Орбакайте узнала не сразу. По некоторым данным,сын звезды встречается с подругой детства по имени Мария.Певица признается, что у Дени уже есть от нее секреты – он самостоятельный исамодостаточный юноша."Сейчасдругая, знаете, молодежь. Они еще долго выбирают, разбираются, поэтому пустьеще погуляет", – добавила , уточнив, что она не торопит Денис женитьбой.21 Окт 2019 в 3:50 PDTОтметим,что у вокалистки трое детей.Певица родила первенца он музыканта Владимира Преснякова.Старший отпрыск звезды – 28-летний НикитаПресняков – давно живет отдельно. Он женат на модели Алене Красновой. Ранее Никитазанимался съемкой и монтажом, а потом создал собственный продакшн, которыйприносит доход. Параллельно молодой мужчина является солистом музыкальногоколлектива MULTIVERSE.Младшийребенок – семилетняя Клавдия Земцова. Девочка родилась вбраке певицы с предпринимателем Михаилом Земцовым. Ребенок ходит школу,занимается спортом, аеще много времени уделяет балету.