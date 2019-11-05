Фигуристка Татьяна Тотьмянина станцевала в юбилейном шоу Игоря Крутого. Она решилась на это всего спустя две недели после серьезной операции.

Фигуристка Татьяна Тотьмянина станцевала в юбилейном шоу Игоря Крутого. Она решилась на это всего спустя две недели после серьезной операции.Спортсменка выступила в паре со своим давним партнером Максимом Марининым. Ей удалось скрыть свои жуткие боли и чисто исполнить программу. Татьяна подтвердила что ее самочувствие оставляло желать лучшего.Тем не менее, для нее было очень важно выступить на таком масштабном событии. Тотьмянина подумала, что, возможно, это окажется единственным шансом для нее кататься с такими великими людьми."Буквально три дня назад поняла, что смогу кататься, а до того было много вопросов – у меня до сих пор синяки после операции, не сняты швы и торчат нитки", – отметила звездав разговоре с корреспондентами .2 Ноя 2019 в 1:15 PDTПо словам фигуристки, в этом месяце ейпредстоит еще пара выступлений, но не более того. Она собирается уходить из большого спорта и сконцентрироваться на здоровье и семье."Уже невозможно жить на лекарствах, поэтому сейчас справляюсь, как есть, не принимаю никаких обезболивающих", – заявила жена Алексея Ягудина.Тотьмянина подчеркнула, что очень устала от болезней. Ей хочется отдыха и спокойствия. Но она не исключает возможности того, что она может передумать, когда вылечится окончательно.