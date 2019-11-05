На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) было принято семь модельных нормативных актов. Документы направлены на сближение стран – участниц организации.
На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) было принято семь модельных нормативных актов. Документы направлены на сближение стран – участниц организации.
Нормативные акты приняты в сфере борьбы с коррупцией и
терроризмом, обеспечения внутренней стабильности, а также противодействия
распространению нацизма и технологиями внешнего деструктивного воздействия.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на важность принятых
документов. По его словам, они позволят эффективнее бороться со стоящими перед
ОДКБ вызовами.
"Акты направлены на согласованное развитие и интеграцию
базовых систем законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности,
ликвидацию пробелов в национальном законодательстве и урегулирование вопросов,
требующих единообразного решения всеми странами ОДКБ", – сказал председатель
нижней палаты.
Кроме того, он отметил важность рекомендаций по
совершенствованию нормативной базы для противодействия распространению нацизма.
Речь идет о защите истории, подчеркнул Володин. Необходимо сделать все для
сохранения памятников и могил героев, заключил спикер Госдумы.
В ходе заседания Вячеслав Володин был единогласно избран
председателем ПА ОДКБ. Кресло председателя он будет занимать три года.
Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из 79 депутатов, на
постоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам и
международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также по
социально-экономическим и правовым вопросам.