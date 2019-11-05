На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) было принято семь модельных нормативных актов. Документы направлены на сближение стран – участниц организации.

На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) было принято семь модельных нормативных актов. Документы направлены на сближение стран – участниц организации.Нормативные акты приняты в сфере борьбы с коррупцией итерроризмом, обеспечения внутренней стабильности, а также противодействияраспространению нацизма и технологиями внешнего деструктивного воздействия.Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на важность принятыхдокументов. По его словам, они позволят эффективнее бороться со стоящими передОДКБ вызовами."Акты направлены на согласованное развитие и интеграциюбазовых систем законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности,ликвидацию пробелов в национальном законодательстве и урегулирование вопросов,требующих единообразного решения всеми странами ОДКБ", – сказал председательнижней палаты.Кроме того, он отметил важность рекомендаций посовершенствованию нормативной базы для противодействия распространению нацизма.Речь идет о защите истории, подчеркнул Володин. Необходимо сделать все длясохранения памятников и могил героев, заключил спикер Госдумы.В ходе заседания Вячеслав Володин был единогласно избранпредседателем ПА ОДКБ. Кресло председателя он будет занимать три года.Парламентская ассамблея ОДКБ состоит из 79 депутатов, напостоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам имеждународному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также посоциально-экономическим и правовым вопросам.