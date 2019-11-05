Торжественная церемония состоялась в День народного единства.

В День народного единства в городе Радужный Владимирской области состоялась торжественная церемония, на которой первые паспорта граждан Российской Федерации вручили семи юным жителям города.Мероприятие прошло у здания администрации. С важным событием ребят пришли поздравить родные и друзья, а также простые горожане.Вручая паспорта, сотрудники полиции поздравляли ребят с праздником и напоминали о долге быть достойным гражданином своей страны, уважать традиции и соблюдать законы.С напутственными словами к школьникам обратились представители администрации, отметившие, что с получением главного документа у ребят начинается новый этап в жизни.Завершилось мероприятие праздничным концертом.