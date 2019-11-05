Многочисленные очевидцы запечатлели серьезный пожар в провинции Южная Голландия, произошедший в минувший понедельник. Огонь охватил здание церкви, отстоять постройку, получившую серьезные повреждения, не удалось.

В минувший понедельник, 4 ноября, сильный пожар уничтожил здание церкви, построенной в XIX столетии. Инцидент произошел в населенном пункте Хугмаде, расположенном в провинции Южная Голландия.Пожарные, прибывшие на место ЧП, некоторое время пытались погасить пламя, однако через несколько часов им пришлось признать, что это невозможно. Ии пришлось переключиться на соседние дома, чтобы пресечь распространение огня.Как сообщают местные СМИ, здание церкви получило серьезные повреждения, близкие к критическим.Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.