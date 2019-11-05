Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич дал прогноз о будущем президента республики Александра Лукашенко. Политик уверен: хорошо Батька не кончит.
Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич дал прогноз о будущем президента республики Александра Лукашенко. Политик уверен: хорошо Батька не кончит.
Шушкевич прокомментировал предстоящие президентские выборы,
намеченные на следующий год. По его мнению, избирательной кампании в республике
не будет. "Последний год, когда выборы в Беларуси были признаны
цивилизованными государствами, – 1996-й", – приводит слова политика портал
Tut.by.
Если Лукашенко изберется в следующем году, то будет
руководить страной 30 лет. "Я вам скажу так: хорошо он не кончит", -
сказал Шушкевич.
Напомним, ранее отметился странным заявлением о
"втягивании" белорусов в "чужие" войны. Такими он назвал
Отечественную войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.
Заявление белорусского лидера публицист Александр Халдей
назвал преступлением. Как после этого Батька будет смотреть в глаза Владимиру
Путину, недоумевает он. Эксперт напомнил, что отец российского лидера, Владимир Спиридонович, воевал в Великую Отечественную.
Пресс-секретарь Лукашенко попробовала объяснить, что имел виду батька, когда говорил про "не наши войны" в Казахстане. Но у неё не вышло.
По её словам, фраза "вырвана из контекста" (ну конечно) и вообще Россия сама от всего отрекается.
— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken)
Высказался и премьер-министр Дмитрий Медведев. Недопустимо
бросать тень на подвиг предков, защищавших свою землю от захватчиков, сказал он
в ходе общения с журналистами.
Медведев напомнил, что так было в 1812 году, во время
Первой мировой войны, в годы Второй мировой и Великой Отечественной, сказал
премьер-министр. "Для меня очень странно слышать такие слова", –
прокомментировал премьер-министр высказывание .