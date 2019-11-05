Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич дал прогноз о будущем президента республики Александра Лукашенко. Политик уверен: хорошо Батька не кончит.

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич дал прогноз о будущем президента республики Александра Лукашенко. Политик уверен: хорошо Батька не кончит.Шушкевич прокомментировал предстоящие президентские выборы,намеченные на следующий год. По его мнению, избирательной кампании в республикене будет. "Последний год, когда выборы в Беларуси были признаныцивилизованными государствами, – 1996-й", – приводит слова политика порталTut.by.Если Лукашенко изберется в следующем году, то будетруководить страной 30 лет. "Я вам скажу так: хорошо он не кончит", -сказал Шушкевич.Напомним, ранее отметился странным заявлением о"втягивании" белорусов в "чужие" войны. Такими он назвалОтечественную войну 1812 года, Первую и Вторую мировые войны.Заявление белорусского лидера публицист Александр Халдейназвал преступлением. Как после этого Батька будет смотреть в глаза ВладимируПутину, недоумевает он. Эксперт напомнил, что отец российского лидера, Владимир Спиридонович, воевал в Великую Отечественную.Пресс-секретарь Лукашенко попробовала объяснить, что имел виду батька, когда говорил про "не наши войны" в Казахстане. Но у неё не вышло.По её словам, фраза "вырвана из контекста" (ну конечно) и вообще Россия сама от всего отрекается.— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken)Высказался и премьер-министр Дмитрий Медведев. Недопустимобросать тень на подвиг предков, защищавших свою землю от захватчиков, сказал онв ходе общения с журналистами.Медведев напомнил, что так было в 1812 году, во времяПервой мировой войны, в годы Второй мировой и Великой Отечественной, сказалпремьер-министр. "Для меня очень странно слышать такие слова", –прокомментировал премьер-министр высказывание .