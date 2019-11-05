После громкого скандала актриса Лидия Вележева и ее близкие появились в ток-шоу Пусть говорят Первого канала. Артистка заявила, что в громкой истории, которую в СМИ окрестили дебошем, виновен авиаперевозчик.

После громкого скандалаактриса Лидия Вележева и ее близкие появились в ток-шоу "Пусть говорят" Первогоканала. Артистка заявила, что в громкой истории, которую в СМИ окрестили дебошем,виновен авиаперевозчик.По сообщениям прессы, актрисаЛидия Вележева устроила скандал на борту самолета. Якобы из-за странногоповедения звезды рейс задержали. Представители компании-перевозчика заявили, чтозвезда находилась в состоянии алкогольного опьянения.В сегодняшнем выпускепрограммы "Пусть говорят" родственники артистки вступились за Лидию Вележеву.Младший сын актрисы Димитрий Гусько отметил, что его матери не свойственноагрессивное поведение, поэтому она не могла устроить дебош.Муж знаменитости народныйартист России Алексей Гуськов заявил, что он и его супругапостоянные клиенты этой авиакомпании и ранее никаких проблем у них невозникало. По его словам, перевозчик "повесил" на Лидию вину за задержку вылета, хотя простой случился из-за технической неисправности. После он рассказал, что его жена действительновыпила бокал игристого вина: алкоголь знаменитости предложили стюардессы.Артист поделился с присутствующимифотографиями, на них Вележева запечатлела множественные гематомы, которые осталисьна ее теле после встречи с полицейскими. С артисткой обращались очень грубо.Ведущий шоуДмитрий Борисов подчеркнул, что стражи порядка, которые выводили Лидию изсалона, не дали ей обуться. Вележеву вытащили на мокрую посадочную полосу водном ботинке и без верхней одежды. Присутствующие в студии эксперты пришли к выводу,что блюстители закона превысили должностные полномочия."Я пришла на эту передачу, потому что я попала в странную, непривычную ситуацию, ситуацию неправды. Я ни в чем не виновата, на моем местеможет быть любой человек", – заявила сама артистка, появившись в студиипрограммыВележева рассказала, что сотрудники полиции, которые силой выпроваживалиее, даже не представились, хотя делать это обязаны. После знаменитость вышла вцентр съемочной площадки и приподняла подол юбки, показав бедро в кровоподтеках.Лидия предложила обязать авиакомпании установить в салонах видеорегистраторы. Звезда не собирается подавать в суд на перевозчика, она требует от компании публичных извинений и компенсации затрат, которые понесла из-за снятия с рейса.