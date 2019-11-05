Нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.

4 ноября 2019 года на территории 13 населенных пунктов Владимирской области прошло 21 мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного единства, в которых приняли участие более 4000 человек. Полицейскими региона обеспечен правопорядок и общественная безопасность при проведении мероприятий.В обеспечении правопорядка и безопасности были задействованы 143 сотрудника органов внутренних дел, 14 сотрудников Росгвардии, более 50 представителей народных дружин, казачеств, а также работники частных охранных организаций.При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.