Полицейские ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести Некрасова Андрея Сергеевича...

Полицейские ОМВД России по району Зябликово устанавливают местонахождение пропавшего без вести Некрасова Андрея Сергеевича, 17.07.1984 года рождения, жителя г. Москвы, который 3 ноября 2019 года ушел из дома на улице Мусы Джалиля, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: 35-40 лет, рост 175, нормального телосложения.Был одет: черная куртка с капюшоном с белым мехом внутри, синие джинсы, темный свитер.Особые приметы: шрам на левой ягодице от операции.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22