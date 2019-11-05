Пенсионер сделал замечание гражданину, который курил на детской площадке, в результате чего последний подошёл к мужчине и нанес ему несколько ударов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково задержали подозреваемого в нанесении побоев пожилому мужчине.В полицию поступило сообщение от жительницы столицы, которая рассказала, что во дворе дома в Ясном проезде неизвестный гражданин нанес её 82-летнему супругу телесные повреждения.Как установили полицейские, пенсионер сделал замечание гражданину, который курил на детской площадке, в результате чего последний подошёл к мужчине и нанес ему несколько ударов. Потерпевшему для оказания помощи был вызван наряд скорой медицинской помощи.Подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 34-летний местный житель.Дознанием ОМВД России по району Южное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29