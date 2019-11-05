Пенсионер сделал замечание гражданину, который курил на детской площадке, в результате чего последний подошёл к мужчине и нанес ему несколько ударов...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково задержали подозреваемого в нанесении побоев пожилому мужчине.
В полицию поступило сообщение от жительницы столицы, которая рассказала, что во дворе дома в Ясном проезде неизвестный гражданин нанес её 82-летнему супругу телесные повреждения.
Как установили полицейские, пенсионер сделал замечание гражданину, который курил на детской площадке, в результате чего последний подошёл к мужчине и нанес ему несколько ударов. Потерпевшему для оказания помощи был вызван наряд скорой медицинской помощи.
Подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 34-летний местный житель.
Дознанием ОМВД России по району Южное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
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