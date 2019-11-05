Чиновники в рамках масштабного проекта, реализованного по поручению президента, оценили качество городской среды во всех российских городах.

Министерство строительства и ЖКХ на этой неделе впервыерезультаты оценки качества городской среды в российских городах. Масштабный проект чиновники по поручению президента Владимира Путина реализовали вместе с Дом.рф и консалтинговой компанией КБ Стрелка.Наиболее высокие результаты показала Москва, набравшая 276 баллов. Город получил более половины от максимального количества баллов по всем показателям, а выше всего исследователи оценили общегородское пространство столицы — в 58 баллов из 60. Высокую оценку получила и ее общественно-деловая инфраструктура — 51 балл из 60.Вторую позицию занял подмосковный Реутов. В этом городе уровень обеспечения людей жильем оказался выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Санкт-Петербурге. Вместе с Реутовым в десятку лучших городов России вошли еще шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.На третьем месте расположился Санкт-Петербург, набравший 238 баллов. Как и Москва, по многим параметрам он получил высокую оценку, однако общегородское пространство и социально-досуговую инфраструктуру города исследователи оценили относительно скромно — в 36 и 35 баллов соответственно. Единственный показатель, по которому Санкт-Петербург обошел Москву, — озелененные пространства.Самый низкий индекс — у Верхоянска. Это самый северный город Якутии, население которого — около 1100 человек. Верхоянск набрал всего 77 баллов, провалившись по всем показателям. Также в последнюю десятку попали якутские Томмот, Вилюйск, Нюрба, Покровск и Олекминск. Также в ней оказались Алзамай (Иркутская область), Балей (Забайкальский край), и Куртамыш (Курганская область). Единственный город-миллионник в последней десятке — Омск. Он набрал всего 104 балла.Как считалиМетодология индекса былараспоряжением правительства. Качество городской среды было проанализировано в 1114 российских городах, которые были разделены на семь групп по численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов, характеризующие уровень развития жилья, улично-дорожной сети, озеленения, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородского пространства.Для расчетов Минстрой использовал собственные данные, информацию Росстата, Роспотребнадзора, МВД, картографических, географических систем, а также информацию из социальных сетей.