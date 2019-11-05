Власти Омской области определились с проектом нового хоккейного стадиона в главном городе региона, которая должна будет принять матчи молодежного чемпионата мира-2023 вместе с Новосибирском. На ней также будет выступать омский Авангард, который сейчас временно играет в Балашихе.

Власти Омской области определились с проектом нового хоккейного стадиона в главном городе региона, которая должна будет принять матчи молодежного чемпионата мира-2023 вместе с Новосибирском. На ней также будет выступать омский "Авангард", который сейчас временно играет в Балашихе.Строительство "Арены Омск" планируют начать в 2020 году и ее вместимость составит 12 тыс. зрителей, сообщил в одной из социальных сетей вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков, который и представил фотографии макетов нового стадиона и областного аэропорта, который также будет реконструирован в ближайшее время.Посмотреть эту публикацию в InstagramМакеты двух проектов "завтрашнего дня": новая Арена Омск и новый аэропорт Омск-Фёдоровка. Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области.Публикация от Дмитрий Ушаков (@dmitry.ushakov13) 3 Ноя 2019 в 1:17 PST